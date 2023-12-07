تعافي النفط من أدنى مستوياته في 6 أشهر

وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 74.68 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.6% إلى 69.80 دولارًا للبرميل.