خبراء: 70 إصلاحًا اقتصاديًّا يدفع بالمملكة نحو مستقبل أكثر انفتاحًا وازدهارًا

وأشار إلى أن المملكة حققت خطوات جسورة وصولًا إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ حيث شهدت سَن أكثر من 70 إصلاحًا للقطاع الخاص؛ لضمان استفادة المواطنين من مستقبل اقتصادي أكثر انفتاحًا وازدهارًا، وأرست عوامل التمكين الاقتصادي، وما تَحقق من إنجازات في السنوات السبع الماضية، كانت دافعًا ومحفزًا للرؤية؛ لتوفير المزيد من الفرص للمواطنين في المستقبل، وظهر ذلك جليًّا في المشاريع العملاقة التي وصلت إلى مراحل كبيرة من الإنجاز مثل مدينة المستقبل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وروشن، وأمالا والقدية، وغيرها.