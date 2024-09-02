"المركزي السعودي" يصرّح لـ 3 شركات تقنية لمزاولة المصرفية المفتوحة والتمويل من نظير إلى نظير

وبإضافة هذه التصاريح، يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرحة تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية حاليًا 19 شركة، فيما يصبح إجمالي الشركات المنضمة إلى البيئة التجريبية التشريعية 50 شركة، وذلك منذ انطلاقتها في عام 2018م.