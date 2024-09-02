"المركزي السعودي" يصرّح لـ 3 شركات تقنية لمزاولة المصرفية المفتوحة والتمويل من نظير إلى نظير

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" التصريح لشركتي "سين تربيع للتقنية المالية" و"التكنولوجيا الجديدة للحلول البرمجية" لمزاولة نشاط المصرفية المفتوحة، و"موني مون" لمزاولة نشاط التمويل من نظير إلى نظير، وذلك للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية.
وبإضافة هذه التصاريح، يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرحة تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية حاليًا 19 شركة، فيما يصبح إجمالي الشركات المنضمة إلى البيئة التجريبية التشريعية 50 شركة، وذلك منذ انطلاقتها في عام 2018م.
ويأتي هذا التصريح، في إطار سعي البنك المركزي السعودي لتطوير قطاع التقنية المالية، وفي سبيل تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، ورفع مستوى الشمول المالي لوصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.