"الاتصالات والفضاء" تصدر تقرير الربع الرابع من عام 2022 لمبادرة (GameMode)

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الرابع من عام 2022 لمبادرة "GameMode"، الذي كشف عن تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة تصل إلى 40 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021 م .
وتفصيلاً، تضمن التقرير نتائج أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة، وذلك بالمقارنة مع سرعات الباقات لدى المستخدمين، حيث تصدرت شركة "موبايلي" قائمة المشغلين في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة PlayStation بنسبة 92 %، ومنصة STEAM بنسبة 91 %، فيما تمكنت كل من شركتي "STC" و "موبايلي" من الحصول على الصدارة في منصة XBOX بنسبة 94 %.
وأوضح التقرير تشارك شركتي "STC" و "موبايلي" صدارة قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 8 ألعاب وهي Call of Duty، و FIFA، و Apex Legends، و PUBGMOBILE، و VALORANT، و OVERWATCH2، و RocketLeague، ولعبة Battlefield، بينما تصدرت شركة "STC" القائمة في 5 ألعاب وهي Fortnite ، و League of Legends، و Dota2، و World of Warcraft، و Rainbow Six Siege، فيما تصدرت شركة "موبايلي" القائمة في لعبة PUBG، وتصدرت شركة "زين" القائمة في لعبة (Among Us ).
وكشف التقرير عن فوز شركة "STC" بجائزة المشغل البلاتيني للألعاب الإلكترونية للنصف الثاني من 2022م، وذلك بعد تحقيقها أعلى معدل نقاط من معايير الجائزة، من أبرزها تحسين جودة تجربة الألعاب الإلكترونية، واستضافة الألعاب الإلكترونية محليًا، إضافة إلى دعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الإلكترونية، وتوفير منصاتها السحابية ودعم مجتمع اللاعبين من خلال إقامة الأنشطة والفعاليّات للرياضات الإلكترونية.
وتقدم مبادرة "GameMode" مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تتيح للمستخدمين الإسهام في تحقيق المبادرة عبر التسجيل للحصول على جهاز "مقياس الإنترنت الثابت" الذي سيمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية، حيث يواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخة الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي.
يُذكر أن مبادرة "GameMode" تأتي في إطار عمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.