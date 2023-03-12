"الاتصالات والفضاء" تصدر تقرير الربع الرابع من عام 2022 لمبادرة (GameMode)

وأوضح التقرير تشارك شركتي "STC" و "موبايلي" صدارة قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 8 ألعاب وهي Call of Duty، و FIFA، و Apex Legends، و PUBGMOBILE، و VALORANT، و OVERWATCH2، و RocketLeague، ولعبة Battlefield، بينما تصدرت شركة "STC" القائمة في 5 ألعاب وهي Fortnite ، و League of Legends، و Dota2، و World of Warcraft، و Rainbow Six Siege، فيما تصدرت شركة "موبايلي" القائمة في لعبة PUBG، وتصدرت شركة "زين" القائمة في لعبة (Among Us ).