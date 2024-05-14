"الشغدلي" يؤكد أهمية تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني

كما تستهدف تقديم ما قد يكون لديهم من الحلول لهذه القضية الاقتصادية الاستراتيجية، وتبني ما يطرحونه من مقترحات أو مبادرات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد واستدامة التنمية الوطنية؛ تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله، المتمثلة في مستهدفات رؤيتنا 2030.