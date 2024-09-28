"وزير الصناعة" يبحث توطين الحلول الذكية للعمليات التعدينية مع أبرز شركات التعدين العالمية

وبحث الوزير الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة "Thies" الرائدة في خدمات التعدين مايكل رايت؛ الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع التعديني بالمملكة، ومستهدفات الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، إضافة إلى نظام الاستثمار التعديني الذي يحقق الاستقرار التشريعي في بيئة استثمارية تعد الأسرع نموًا في العالم، ودعا شركة "Thies" لاستكشاف المملكة كموقع جاذب يمكن من خلاله توسيع نطاق تواجد الشركة في المنطقة، وتعدّ الشركة رائدة في مجال خدمات التعدين، وتمتد عملياتها في أستراليا وآسيا والأمريكتين، وتعمل على تعدين مجموعة من الخامات منها الفحم الحراري والمعدني، والنحاس، إضافة إلى خام الحديد، والنيكل، والذهب، والألماس.