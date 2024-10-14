بسبب خطط تحفيز مخيبة للآمال بالصين.. الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوع

تراوحت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين قرب أعلى مستوياتها في أسبوع؛ في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب خطط تحفيز مالي مخيبة للآمال في الصين، إضافة إلى ترقب تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بحثًا عن مزيد من المؤشرات حول خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية0.1 بالمائة إلى 2652.31 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من أكتوبر عند 2666.72 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة عند 2669.20 دولار للأونصة.
ووفق "سكاي نيوز"، قال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين لدى أكتيف تريدز: "لقد رحبت الأسواق بخطط التحفيز عند الإعلان عنها لأول مرة، لكن البيانات الواردة من الصين أعطت انطباعًا عن تعثر الاقتصاد الصيني، لذا فهو لا يسير وفقًا للخطة".
وتراقب الأسواق تعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع للحصول على المزيد من التلميحات بشأن تخفيضات الفائدة المقبلة، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتداولون فرصة تبلغ 88 بالمائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
ويعتبر المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد استثمارًا مفضلًا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.
وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمائة إلى 31.13 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.7 بالمائة إلى 978.20 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 1.7 بالمائة إلى 1050.65 دولار للأونصة.