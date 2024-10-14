بسبب خطط تحفيز مخيبة للآمال بالصين.. الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوع

وبحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية0.1 بالمائة إلى 2652.31 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من أكتوبر عند 2666.72 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة عند 2669.20 دولار للأونصة.