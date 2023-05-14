مبلغ الدخول لا يتجاوز 5%.. طرح مسودة لائحة المزادات العقارية عبر "استطلاع"

وأبانت أنه يُشترط أن يتقدم المرخص له بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد -قبل إقامته- بخمسة عشر يومًا بحد أدنى؛ على أن تدرس "الهيئة" الطلب خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أيام) عمل من اكتمال الطلب، وتصدر الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض، وإفادة مقدم الطلب بذلك؛ مشيرة إلى أنه يجب على المرخص له إقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة أيام) عمل، وإعادة جميع المبالغ المالية للمتنافسين المستلمة من قبله في المزاد العقاري؛ عدا مَن رسا عليه المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة أيام) عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.