وزير إيطالي: "بحثنا مع السعودية إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة"

تبحث السعودية مع إيطاليا إقامة استثمارات مشتركة في قطاعات السيارات والتعدين والنفط والغاز والدفاع والهيدروجين والفضاء، وفق تصريحات وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو.
وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني؛ منذ توليها المنصب في أكتوبر 2022، إلى إقامة علاقات أوثق مع دول الخليج العربي.
وتستمر جولة وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو؛ في منطقة الخليج حتى الثلاثاء ويعقد خلالها اجتماعات في قطر والسعودية والإمارات.
وقال أورسو؛ في بيان بعد اجتماعه في الرياض مع خالد السالم؛ رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي تساعد في الإشراف على تطوير صناعة الطاقة في السعودية، وفق "سكاي نيوز عربية"، إن "إيطاليا والسعودية ملتزمتان بتطوير إطار عمل تنظيمي وصناعي يدعم ويسرّع الاستقلال الإستراتيجي في قطاع المواد الخام الحيوي".
وأضاف "بحثنا إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة خاصة في قطاع التعدين، سواء في بلدينا أو في مناطق أخرى، مثل القارة الإفريقية".
وتابع، أن ممثلي كبريات الشركات، مثل: بيريللي ومير تكنيمونت وبريسميان، شاركوا في الاجتماع.