وزير إيطالي: "بحثنا مع السعودية إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة"

وقال أورسو؛ في بيان بعد اجتماعه في الرياض مع خالد السالم؛ رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي تساعد في الإشراف على تطوير صناعة الطاقة في السعودية، وفق "سكاي نيوز عربية"، إن "إيطاليا والسعودية ملتزمتان بتطوير إطار عمل تنظيمي وصناعي يدعم ويسرّع الاستقلال الإستراتيجي في قطاع المواد الخام الحيوي".