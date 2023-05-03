أعمال
وزير الطاقة يلتقي المستشار الألماني ويحضر حوار بيترسبيرج للمناخ
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التغير المناخي
التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأربعاء، بالمستشار الألماني، أولاف شولتس، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، المبعوث لشؤون المناخ عادل بن أحمد الجُبير.
وتفصيلاً، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، والهيدروجين النظيف، ومواجهة التغيُّر المناخي.
وقُبيل لقائه بالمستشار الألماني، حضر وزير الطاقة، حوار بيترسبيرج للمناخ، الذي عُقد في ألمانيا خلال المدة 2 - 3 مايو الجاري، والذي تناول العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمواجهة التغيُّر المناخي على نطاقٍ عالمي.