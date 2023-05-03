وزير الطاقة يلتقي المستشار الألماني ويحضر حوار بيترسبيرج للمناخ

وقُبيل لقائه بالمستشار الألماني، حضر وزير الطاقة، حوار بيترسبيرج للمناخ، الذي عُقد في ألمانيا خلال المدة 2 - 3 مايو الجاري، والذي تناول العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمواجهة التغيُّر المناخي على نطاقٍ عالمي.