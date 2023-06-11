"أسعار المساكن بالسعودية" معتدلة.. "النقد الدولي": برامج "الإسكان" تستحق الإشادة

يأتي هذا البيان مع الخطوات الكبيرة التي تُبذل حالياً في قطاع الإسكان، وخصوصاً مع تزايد طرح عديدٍ من شركات التطوير العقاري بالمملكة لمزيدٍ من العروض العقارية، فعلى سبيل المثال؛ لا تزال الشركة الوطنية للإسكان التي تعد أكبر مطور عقاري بالمنطقة، تواصل طرح مزيدٍ من العروض العقارية وبأسعار منافسة وغير مسبوقة؛ حيث أعلنت الشركة على مستوى المنتجات العقارية المتنوعة بين فيلات وتاون هاوس، أن أسعار الوحدات بعد الدعم تبدأ من 740 ألف ريال في مدينة الرياض، وسوف يتم ضخ معروض عقاري اضافي في كل من جدة والمدينة المنوّرة بأسعار تنافسية ومنخفضة وهو المسار الذي تعمل فيه "الوطنية للإسكان" حسب إستراتيجيتها التي تهدف لتوفير المعروض العقاري وتنوع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية لتسهيل الإجراءات على الاسر الراغبة في التملك، من أجل الوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول عام 2030.