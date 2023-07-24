88.7 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2023

سجَّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأعلى تصديرًا من بين المنافذ الجوية السعودية بنسبة 62% بقائمة الصادرات غير النفطية عبر المنافذ الجوية، بإجمالي صادرات بلغ 2.6 مليار ريال خلال شهر إبريل 2023م، فيما تصدَّر جمرك البطحاء قائمة المنافذ البرية الأعلى تصديرًا خلال شهر إبريل 2023م بنسبة 42%؛ إذ بلغ إجمالي قيمة صادرات المنافذ البرية 3.5 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الموانئ البحرية أعلى الصادرات غير النفطية من حيث القيمة خلال شهر إبريل المنصرم، مُسجِّلة 13.8 مليار ريال سعودي، وتصدَّر جمرك ميناء الجبيل الصناعي بنسبة 27%.