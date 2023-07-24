88.7 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2023

سجَّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأعلى تصديرًا من بين المنافذ الجوية السعودية بنسبة 62% بقائمة الصادرات غير النفطية عبر المنافذ الجوية، بإجمالي صادرات بلغ 2.6 مليار ريال خلال شهر إبريل 2023م، فيما تصدَّر جمرك البطحاء قائمة المنافذ البرية الأعلى تصديرًا خلال شهر إبريل 2023م بنسبة 42%؛ إذ بلغ إجمالي قيمة صادرات المنافذ البرية 3.5 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الموانئ البحرية أعلى الصادرات غير النفطية من حيث القيمة خلال شهر إبريل المنصرم، مُسجِّلة 13.8 مليار ريال سعودي، وتصدَّر جمرك ميناء الجبيل الصناعي بنسبة 27%.
وبلغت قيمة صادرات السعودية غير النفطية من شهر يناير 2023 حتى إبريل من العام الجاري 88.7 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حجم الصادرات 23.9 مليون طن، منها 19.2مليار قيمة الصادرات في شهر إبريل، بإجمالي صادرات 5.8 مليون طن.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن صادرات السعودية غير النفطية مُقسَّمة إلى تسعة مصادر رئيسية، هي: "المنتجات الكيماوية، مصنوعات المعادن، معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الحيوانية، المواد الغذائية ومواد البناء والمعادن الثمينة والمجوهرات، السيارات، التعبئة والتغليف، الخردة، المنتجات الاستهلاكية المعمرة والمعادن".
وتصدَّرت الإمارات وجهة الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر إبريل، بقيمة ثلاثة مليارات ريال، وفي المرتبة الثانية حلت الصين، بصادرات سعودية بلغت 2.1 مليار ريال، بعد ذلك جاءت كل من الهند والبحرين بواقع 1.7 و1.1 مليار ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بواقع مليار ريال.