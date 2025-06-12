حادث الطائرة الهندية يهز الأسواق وسهم "بوينغ" يتراجع بأكثر من 7%

تكبدت أسهم شركة "بوينغ" خسائر حادة تجاوزت 7% خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق اليوم الخميس، عقب تحطم طائرة من طراز "787-8 دريملاينر" قرب مدينة أحمد آباد الهندية، في حادث جديد يفاقم الضغوط على عملاق صناعة الطيران الأميركي.
وكانت الطائرة المنكوبة، التابعة للخطوط الجوية الهندية، تنفذ الرحلة رقم AI-171 المتجهة من الهند إلى مطار "لندن غاتويك"، وعلى متنها 242 شخصًا، من بينهم 230 راكبًا و12 من أفراد الطاقم وثلاثة رضع، قبل أن تتحطم في ظروف لا تزال قيد التحقيق.
ويأتي الحادث في توقيت حرج بالنسبة لشركة "بوينغ"، التي تواجه أساسًا تحديات كبيرة تتعلق بمعايير السلامة، في أعقاب سلسلة من المشكلات التقنية التي أثرت على طرازيها الأبرز "737 ماكس" و"787 دريملاينر"، ما أثار تساؤلات حول جودة التصنيع والمراقبة الفنية داخل الشركة.
وقد عكست خسائر السهم المتسارعة حالة التوتر التي تسود الأوساط الاستثمارية، وسط مخاوف من تداعيات تجارية وتنظيمية قد تعيد الشركة إلى دوامة الأزمات، وتؤثر على مستقبل مبيعاتها وثقة شركات الطيران العالمية في منتجاتها.