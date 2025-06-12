حادث الطائرة الهندية يهز الأسواق وسهم "بوينغ" يتراجع بأكثر من 7%

وكانت الطائرة المنكوبة، التابعة للخطوط الجوية الهندية، تنفذ الرحلة رقم AI-171 المتجهة من الهند إلى مطار "لندن غاتويك"، وعلى متنها 242 شخصًا، من بينهم 230 راكبًا و12 من أفراد الطاقم وثلاثة رضع، قبل أن تتحطم في ظروف لا تزال قيد التحقيق.