"البحري" و"العالمية للصناعات البحرية" تكشفان عن أول سفن تجارية سعودية الصنع في رأس الخير

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البحري، الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، عن إبرام أول طلبية من 6 ناقلات للبضائع السائبة الجافة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية، في خطوة تعد بداية أول مشروع واسع النطاق لبناء السفن في المملكة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام المملكة بتطوير منظومة بحرية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا، انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، ودعمًا لمبادرة Saudi Inc الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية الكبرى وتوطين سلاسل الإمداد.
وسيتم بناء الناقلات في حوض بناء السفن الحديث التابع للشركة العالمية للصناعات البحرية في رأس الخير، والذي يعد الأحدث والأكثر تطورًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس أحمد بن علي السبيعي أن الاتفاقية تمثل محطة إستراتيجية في مسيرة الشركة، ومنعطفًا مهمًا في تطور الصناعة البحرية الوطنية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تحديث الأسطول، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، والتوسع في الأسواق الإستراتيجية، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف أن ناقلات ألتراماكس الجديدة صُممت لتوفير مرونة وكفاءة تشغيلية عالية، بما يتيح الوصول إلى الموانئ ذات البنية التحتية المحدودة، ويعزز قدرة قطاع البحري للبضائع السائبة على التوسع في الأسواق المتخصصة وطرق التجارة الناشئة، مما يقلل التعرض لتقلبات السوق ويدعم التنافسية والاستدامة في قطاع النقل البحري سريع التطور.