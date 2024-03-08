"أفضل 7 أيام للذهب" منذ 5 أشهر.. و"المعادن النفيسة" إلى مكاسب أسبوعية

ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند "2170.99" دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وارتفع بنسبة تزيد على "4.1" بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".