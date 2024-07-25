تعاملات الخميس.. خام برنت يهبط إلى 81.33 دولارًا للبرميل

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 38 سنتًا أو 0.5 % إلى 81.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:29 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا أو 0.4% إلى 77.26 دولارًا للبرميل.