تعاملات الخميس.. خام برنت يهبط إلى 81.33 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما محت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين (أكبر مستورد للخام في العالم) والتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، أثر المكاسب التي شهدتها الجلسة السابقة بعد انخفاض المخزونات الأمريكية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 38 سنتًا أو 0.5 % إلى 81.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:29 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا أو 0.4% إلى 77.26 دولارًا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 3.7 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوط قدره 1.6 مليون برميل فقط.