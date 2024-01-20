السعودية ترفع حيازتها للسندات وأذونات الخزانة الأمريكية إلى 128.1 مليار دولار في نوفمبر الماضي

ونتيجة لرفع السعودية حيازتها من السندات وأذونات الخزانة الأمريكية في نوفمبر الماضي تقدمت السعودية مرتبة واحدة بين كبرى الدول المستثمرة في السندات وأذونات الخزانة الأمريكية؛ لتأتي في المرتبة الـ 16 عالميًّا؛ إذ تتصدر السعودية الدول العربية استثمارًا في سندات الخزانة الأمريكية، فيما لم تظهر أي دولة عربية في قائمة الـ 20 دولة الأكثر استثمارًا في السندات وأذونات الخزانة الأمريكية.