السعودية ترفع حيازتها للسندات وأذونات الخزانة الأمريكية إلى 128.1 مليار دولار في نوفمبر الماضي

أظهر التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، الذي صدر اليوم، أن السعودية قامت برفع حيازتها للسندات وأذونات الخزانة الأمريكية إلى 128.1 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي. وهذا يمثل زيادة قدرها 10.6 مليار دولار مقارنة بشهر أكتوبر السابق، ويشكل زيادة بنسبة 9%.
ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة بلغت 6.7 مليار دولار عن مستوى الحيازة في الفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة زيادة تبلغ 5.5%.
وتمثل الزيادة الكبيرة في حيازة السعودية للسندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الماضي قفزة مهمة؛ إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وتُظهر هذه الزيادة استمرار ارتفاع الحيازة للشهر الخامس على التوالي؛ ففي أكتوبر ارتفعت الحيازة بنحو 400 مليون دولار، وقبل ذلك ارتفعت في سبتمبر بنحو 5.1 مليار دولار. كما سبقتها زيادة بلغت 2.8 مليار دولار في أغسطس الماضي، وزيادة بنحو 1.1 مليار دولار في يوليو 2023.
خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023 ارتفعت الحيازة بشكل إجمالي بنحو 9.4 مليار دولار، معاودة تعويض الانخفاضات التي شهدتها في الفترة من إبريل إلى يونيو 2023، التي بلغت نحو 8.1 مليار دولار.
ونتيجة لرفع السعودية حيازتها من السندات وأذونات الخزانة الأمريكية في نوفمبر الماضي تقدمت السعودية مرتبة واحدة بين كبرى الدول المستثمرة في السندات وأذونات الخزانة الأمريكية؛ لتأتي في المرتبة الـ 16 عالميًّا؛ إذ تتصدر السعودية الدول العربية استثمارًا في سندات الخزانة الأمريكية، فيما لم تظهر أي دولة عربية في قائمة الـ 20 دولة الأكثر استثمارًا في السندات وأذونات الخزانة الأمريكية.
وتتوزع حيازة السعودية من السندات وأذونات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ما بين 105.2 مليار دولار بنسبة 82% ونحو 22.9 مليار دولار سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 8%.
وشهدت حيازة دول العالم المختلفة للسندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا قيمته 243.4 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي بارتفاعها إلى نحو 7.8 تريليون دولار مقابل نحو 7.6 تريليون دولار في أكتوبر 2023.
وتتصدر اليابان المستثمرين في السندات وأذونات الخزانة الأمريكية بـ (1.128 تريليون دولار)، تليها الصين بـ (782.0 مليار دولار)، ثم المملكة المتحدة (716.2 مليار دولار) فلوكسمبرج (371.2 مليار دولار)، ثم كندا بـ(321.1 مليار دولار)، ثم جزر كايمان (319.1 مليار دولار)، تليها إيرلندا (314.9 مليار دولار)، تليها بلجيكا (285.4 مليار دولار)، ثم كندا (281.4 مليار دولار)، ثم سويسرا (296.5 دولار)، ثم فرنسا (259.8 مليار دولار)، تم تايوان (238.0 مليار دولار)، تتبعها الهند (224.9 مليار دولار)، ثم البرازيل (224.9 مليار دولار)، ثم هونج كونج (211.1 مليار دولار)، ثم سنغافورا (196.2 مليار دولار)، ثم السعودية في المركز الـ 16 بـ(128.1 مليار دولار).