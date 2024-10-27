250 مليار دولار لتطوير مشروع سكك حديدية يربط دول الخليج ويعزّز التكامل الاقتصادي الإقليمي

ورغم تأجيل الموعد الأصلي لإتمام المشروع من 2018 إلى 2030، فقد أُنجزت مراحل أولية عدة، وانتهت بعض الدول من وثائق التصميم والتنفيذ لأقسامها، بينما تستعد أخرى لإتمام الاتفاقيات الاستشارية قبل نهاية العام.