250 مليار دولار لتطوير مشروع سكك حديدية يربط دول الخليج ويعزّز التكامل الاقتصادي الإقليمي

تستعد دول الخليج لتنفيذ مشروع سكك حديدية طموح بقيمة 250 مليار دولار (191 مليار جنيه إسترليني)، يربط بين ست دول خليجية بشبكة تمتد إلى مسافة 2,177 كم؛ ما يجعله من بين أكبر المشاريع الضخمة عالمياً، إلى جانب مدينة "نيوم" السعودية، ومبادرة شبكة النقل الأوروبية.
ورغم تأجيل الموعد الأصلي لإتمام المشروع من 2018 إلى 2030، فقد أُنجزت مراحل أولية عدة، وانتهت بعض الدول من وثائق التصميم والتنفيذ لأقسامها، بينما تستعد أخرى لإتمام الاتفاقيات الاستشارية قبل نهاية العام.
تشمل الشبكة دول الخليج من الكويت شمالاً إلى السعودية، البحرين، وقطر، وصولًا إلى الإمارات وعُمان، مما يتيح ربطاً مستمراً يسهّل حركة البضائع والركاب ويعزّز التكامل الاقتصادي.
ويتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 6 ملايين راكب بحلول عام 2030، مع إمكانية ارتفاع العدد إلى 8 ملايين بحلول عام 2045، مما يقلل الاعتماد على النقل البري ويعزّز النمو الاقتصادي الإقليمي.