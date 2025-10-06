الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بدعم من قطاعي التعدين والطاقة

وكانت أسهم شركات مرافق، والإعادة السعودية، ومعادن، وساسكو، ولوبريف، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأندية للرياضة، والبحري، واتحاد اتصالات، والعربي، وثمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(3.04%)، فيما كانت أسهم شركات باتك، وأمريكانا، وشمس، والأندية للرياضة، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والرياض، ومعادن، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.