مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11796 نقطة

وكانت أسهم شركات: تشب، والخدمات الأرضية، وأيان، وتكافل الراجحي، وإم آي إس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: كيان السعودية، وصادرات، والنايفات، ومياهنا، وحلواني إخوان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.65%.