مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11796 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 56.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 11796.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 209 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تشب، والخدمات الأرضية، وأيان، وتكافل الراجحي، وإم آي إس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: كيان السعودية، وصادرات، والنايفات، ومياهنا، وحلواني إخوان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.65%.
فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والباحة، وأمريكانا، وسماسكو، ومياهنا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والخدمات الأرضية، ومياهنا، وتكافل الراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 80.80 نقطة، ليقفل عند مستوى 25365.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.