الذهب يقفز لمستويات قياسية والفضة تلامس أعلى سعر في أكثر من عقد منذ 2011

وفي المقابل، شهدت الفضة ارتفاعًا أكثر حدة، إذ قفزت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر المقبل بنسبة 1.81% إلى 41.46 دولار للأونصة، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2011، بينما ارتفعت العقود الفورية إلى 40.64 دولار للأونصة، في إشارة إلى قوة الطلب على المعدن الأبيض.