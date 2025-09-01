الذهب يقفز لمستويات قياسية والفضة تلامس أعلى سعر في أكثر من عقد منذ 2011

سجلت أسعار الذهب مكاسب جديدة في تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار، فيما واصلت الفضة صعودها لتبلغ أعلى مستوياتها في أكثر من عقد.
ووفق بيانات نشرتها "بلومبرغ" و"روسيا اليوم"، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.76% لتصل إلى 2542.90 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.67% مسجلة 2471.40 دولار للأونصة، وذلك بعد مكاسب أسبوعية بلغت 2.3%.
وجاء هذا الصعود في ظل تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.09% إلى 97.6790 نقطة، ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن التحوط من تقلبات الأسواق.
وفي المقابل، شهدت الفضة ارتفاعًا أكثر حدة، إذ قفزت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر المقبل بنسبة 1.81% إلى 41.46 دولار للأونصة، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2011، بينما ارتفعت العقود الفورية إلى 40.64 دولار للأونصة، في إشارة إلى قوة الطلب على المعدن الأبيض.
وتعكس هذه المكاسب المشتركة للذهب والفضة توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، في وقت يواصل فيه الدولار فقدان بعض زخمه أمام العملات الرئيسية.