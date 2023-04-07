خلال الربع الأول.. 2.9 مليار ريال حجم تمويل بنك التنمية الاجتماعية للمنشآت والمواطنين

وأضاف: في إطار جهودنا لتطوير المشاريع الصغيرة والناشئة باعتبارها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، شارك البنك في ملتقى بيبان ووقع 11 اتفاقية مع الجهات المختصة، وعلى هامش مشاركته في مؤتمر ليب التقني الدولي، وقع البنك اتفاقية تعاون مع شركة "علم"، بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية، وخدمة المستفيدين، من خلال التحول الرقمي للخدمات، مما يضمن تقديم خدمات ميسرة، تحقق الرضى للمستفيدين".