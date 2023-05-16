"الطاقة الدولية" تعزو تراجع أسعار النفط إلى مخاوف من ركود محتمل

ورفعت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى 102 مليون برميل يوميًا، موضحة أن تعافي الصين بعد إلغاء قيود جائحة "كوفيد-19" تجاوز التوقعات مع وصول الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يوميًا في مارس الماضي.