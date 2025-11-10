سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11243 نقطة بتداولات 4.2 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار (0.56) نقطة، ليصل إلى مستوى (11243.80) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.2) مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم، بلغت كمية الأسهم المتداولة (197) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (158) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (96) شركة.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وصناعة الورق، وأماك، وصناعات، ومرنة، هي الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات الخليج للتدريب، ومسك، وطيران ناس، وصدق، وارتيكس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.33%) و(9.96%).
أما الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، فكانت شركات: أمريكانا، مهارة، أرامكو السعودية، جبل عمر، والكيميائية، بينما كانت شركات: الراجحي، أرامكو السعودية، الأهلي، stc، وطيران ناس، الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (2.96) نقطة، ليصل إلى مستوى (24351.47) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.