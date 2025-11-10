سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11243 نقطة بتداولات 4.2 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وصناعة الورق، وأماك، وصناعات، ومرنة، هي الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات الخليج للتدريب، ومسك، وطيران ناس، وصدق، وارتيكس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.33%) و(9.96%).