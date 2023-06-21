"السواحة" يبحث مع نظيره الفرنسي توسيع الشراكة والتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في باريس أمس مع وزير التحول الرقمي بجمهورية فرنسا، جان نويل بارو، مجالات توسيع الشراكة والتعاون السعودي-الفرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودعم النمو فيه من خلال التقنية والابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
وناقش الجانبان التعاون في مجال تنمية المهارات الرقمية، إضافة إلى دعم نماذج الأعمال المبتكرة من خلال بناء تجمعات النظام البيئي الذي يسرع من وتيرة نمو الشركات الريادية.
واستعرض الوزير السواحة خلال الاجتماع الركائز التي تحظى بها السعودية بوصفها أكبر سوق للتقنية والابتكار في المنطقة بحجم إنفاق يتجاوز 42 مليار دولار، والأكثر جذبًا للمواهب الرقمية بأكثر من 340 ألف قوة تقنية بشرية، إضافة إلى نماذج لدعم ريادة الأعمال، مثل الكراج، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.