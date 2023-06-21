"السواحة" يبحث مع نظيره الفرنسي توسيع الشراكة والتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في باريس أمس مع وزير التحول الرقمي بجمهورية فرنسا، جان نويل بارو، مجالات توسيع الشراكة والتعاون السعودي-الفرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودعم النمو فيه من خلال التقنية والابتكار وريادة الأعمال الرقمية.