شراكة استراتيجية لتطوير العمليات البحرية بمشروع "THE RIG" السياحي...هنا تفاصيلها

أبرمت شركة تطوير منتزه النفط (OPDC) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI)، اليوم في مدينة رأس الخير شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير العمليات البحرية بمشروع (.THE RIG) السياحي.
وتتضمن الشراكة، قيام الشركة العالمية للصناعات البحرية بتزويد العبّارات وتقديم الخدمات الإضافية لدعم العمليات البحرية، بهدف تحسين تجربة زوار المشروع، الذي يُعد أول وجهة سياحية عالمية على منصة بحرية مستوحى طرازها وتصميمها من منصات النفط البحرية.
ويهدف التعاون إلى تعزيز مستويات الكفاءة ومعايير الخدمة من خلال الاستفادة من خبرات الشركة العالمية للصناعات البحرية في بناء وإصلاح السفن والخدمات البحرية، حيث سيقوم التحالف الاستراتيجي بين الجانبين إلى تحقيق أهداف المشروع التشغيلية، وتعزيز مكانته كوجهة رائدة لسياحة المغامرات.
من جانب آخر أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتزه النفط المهندس رائد بخرجي، أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تمثل خطوة مهمة لتقديم تجارب لا مثيل لها في مشروع (. THE RIG) ، حيث ستُسهم الخبرات الواسعة في رفع مستوى كفاءة العمليات وتحسين تجربة الزوار، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تُسهم بتحقيق التميز التشغيلي ورسم معالم جديدة في مجال سياحة المغامرات على مستوى العالم بما يتماشى وأهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع السياحي.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية المهندس عبدالله الغامدي،بدوره أهمية هذه الشراكة والتعاون مع شركة تطوير منتزه النفط، مبينًا أن هذا التعاون سيُسهم في تمكين مختلف القطاعات والكيانات من الوصول إلى أهدافها ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن مشروع (.THE RIG) يُعد أول مشروع سياحي في العالم بطراز وتصميم مستوحى من منصات النفط البحرية تعكس إرث المملكة العربية السعودية العريق في قطاع النفط والغاز، ويتجاوز المشروع الحدود التقليدية للوجهات الترفيهية ليكون مقياسًا جديدًا لسياحة المغامرة، ويحوي المشروع 3 فنادق تضم 800 غرفة، و 11 مطعمًا، ومجموعة من المحال التجارية، بالإضافة إلى مجموعة من أنشطة المغامرات الجريئة فوق وتحت سطح البحر.