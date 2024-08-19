شراكة استراتيجية لتطوير العمليات البحرية بمشروع "THE RIG" السياحي...هنا تفاصيلها

من جانب آخر أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتزه النفط المهندس رائد بخرجي، أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تمثل خطوة مهمة لتقديم تجارب لا مثيل لها في مشروع (. THE RIG) ، حيث ستُسهم الخبرات الواسعة في رفع مستوى كفاءة العمليات وتحسين تجربة الزوار، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تُسهم بتحقيق التميز التشغيلي ورسم معالم جديدة في مجال سياحة المغامرات على مستوى العالم بما يتماشى وأهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع السياحي.