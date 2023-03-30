ترسية عقود بقيمة 27 مليار ريال لـ"وجهة البحر الأحمر" و13 مليار ريال لـ"أمالا"

من ناحيته، لفت رئيس قسم التكلفة والتجارة والمشتريات بالشركة إدواردز إلى العدد الكبير من الفرص الواعدة في أعمال البناء في كلا الوجهتين "البحر الأحمر" و"أمالا"، والتي تشمل (أعمال التهيئة، والبنى التحتية، والمرافق، والأعمال البحرية، والمدنية، وواجهات المباني وأغلفتها، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والتأثيث والتركيبات والمعدات وأعمال التشطيبات).