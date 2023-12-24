سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11690 نقطة

وكانت أسهم شركات سال، و الباحة، وأسمنت حائل، والزامل للصناعة، والآمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ومكة، وأسيج، وبترو رابغ، والأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.73% و 1.64%.