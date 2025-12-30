هيئة السوق المالية: تعويض أكثر من 2500 متضرر من مخالفات سهم "الكثيري القابضة" بـ60.7 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية عن تعويض أكثر من 2500 متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة الكثيري القابضة، نتيجة المخالفات التي ارتكبها ثلاثة مخالفين، وصدر بحقهم قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، نُشر على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 17 أغسطس 2023م، إثر دعوى أقامتها النيابة العامة وأُحيلت من الهيئة، قضى بإلزامهم بدفع 60.74 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة من تلك المخالفات.