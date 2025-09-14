ودع آلام الظهر والعمود الفقري مع المراتب الطبية من العييري

الطبقة الخارجية المصنوعة من الأقمشة الفاخرة عالية الجودة تلعب دورًا كبيرًا في حمايتك من الحساسية المزعجة، بالإضافة إلى قدرتها المذهلة على منع تجمع البكتيريا الضارة، كذلك النسيج الخارجي المبتكر يحتوي على مسام دقيقة، تسمح للهواء بالتدفق الطبيعي عبر طبقات المرتبة، مما يضمن تهوية مثالية للطبقات الخارجية، ويحافظ على درجة حرارة مناسبة طوال الليل.