مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10433) نقطة

وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وسينومي ريتيل، ومعادن، ومتكاملة، ومجموعة إم بي سي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الماجدية، والأندلس، وتمكين، وعطاء، ونسيج، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(8.35%)، فيما كانت أسهم شركات الماجدية، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الماجدية، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.