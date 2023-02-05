ثقة مدعومة بالقدرة والتكاليف.. نمو قياسي لـ"القطاع الخاص غير النفطي" بالمملكة

ووفق ما نشرته اليوم "سكاي نيوز عربية"، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.6 في يناير من 61.0 في الشهر السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الطلب مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 65.3 من 62.9 في ديسمبر مع تسجيل أقوى زيادة بين مقدمي الخدمات.