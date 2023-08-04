قفزة تاريخية في أسعار الأرز عالمياً.. وهنا "أبرز الدول المصدرة والمستوردة"

وأضافت أن المؤشر ارتفع 20 بالمئة تقريبًا في يوليو تموز من 108.4 نقطة العام الماضي وسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في يوليو من أدنى مستوياته في عامين، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".