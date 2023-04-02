"تداول" تعلن تعليق تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة بسبب "القوائم المالية السنوية"

أعلنت "تداول" السعودية، تعليق تداول أسهم عدد من الشركات (المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني- أنعام القابضة- الخليج للتدريب والتعليم- السعودية للتنمية الصناعية- البحر الأحمر العالمية) لجلسة تداول واحدة، والتي توافق اليوم الأحد 11/ 9/ 1444هـ الموافق 2/ 4/ 2023م؛ وذلك لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/ 12/ 2022 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
ويستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول، ابتداء من يوم الاثنين 12/ 9/ 1444هـ الموافق 3/ 4/ 2023م، بعد الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الأحد 17/ 10/ 1444 الموافق 7/ 5/ 2023م.
وأوضحت "تداول" أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها؛ فسيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداء من يوم الاثنين 18/ 10/ 1444 الموافق 8/ 5/ 2023م، حتى إعلانها عن القوائم المالية.