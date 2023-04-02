"تداول" تعلن تعليق تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة بسبب "القوائم المالية السنوية"

ويستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول، ابتداء من يوم الاثنين 12/ 9/ 1444هـ الموافق 3/ 4/ 2023م، بعد الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الأحد 17/ 10/ 1444 الموافق 7/ 5/ 2023م.