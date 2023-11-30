الإعلان عن تمويل بقيمة 40 مليون دولار لدعم الأبحاث في مجال إطالة العمر الصحي

اختتمت مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية، النسخة الأولى من أعمال "القمة العالمية لإطالة العمر الصحي"، التي نظمتها تحت شعار: "معاً نزدهر"، يومي 29 و 30 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض.
وأعلنت مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية - خلال أعمال القمة – التي حضرها 2000 مشارك وأكثر من 120 متحدثاً عالمياً في 40 جلسة، عن تقديم منح بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، لتمويل البحوث العلمية المرتبطة بإطالة العمر الصحي للإنسان، منها 21 مليون دولار أمريكي، لعقد شراكة جديدة متعددة السنوات مع معهد "باك" لأبحاث الشيخوخة، لتسريع الاكتشافات المتعلقة بالتدخلات العلاجية الخاصة بالشيخوخة، وتمويل بقيمة 16 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي لأبحاث الشيخوخة، لتوسيع برنامج "الباحث الجديد في مجال بيولوجيا التقدّم بالسّن وعلم الشيخوخة المُقدّمة"، لدعم الباحثين الموهوبين في بداية مسيرتهم المهنية، كما تم الإعلان لتمويل آخر بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، لدعم الباحثين الموهوبين في مجال علم الشيخوخة في المملكة ودول الخليج العربي.
وتُعد هذه المبادرات امتداداً لإعلان مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية إطلاق جائزة "أكس برايز لإطالة العمر الصحي"، الأكبر من نوعها في العالم، كممول منفرد لـلجائزة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، وإطلاق شراكة عالمية مبتكرة بتمويل أساسي بقيمة 10 ملايين دولار.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن الدكتور محمود خان، أهمية تمويل البحوث ودعم البرامج العلمية، لتسريع وتيرة الاكتشافات والأبحاث الدولية في مجال إطالة العمر الصحي، وأن بناء الشراكات القوية وتعزيز التعاون الدولي، تسهم في تحفيز الإمكانات الكبيرة الموجودة في مجال الشيخوخة البيولوجية، وتمهد الطريق لإيجاد حلول مبتكرة لينعم الأفراد في مختلف أنحاء العالم بشيخوخة صحية.
ونوهت صاحبة السمو الملكي الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر بن عبدالعزيز نائب الرئيس للإستراتيجيات والتطوير في مؤسسة "هيفولوشن"، بما حققته القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، من خلال جمعها الخبراء في المملكة، وبناء الشراكات القوية وقنوات التواصل الجديدة، في مجال إطالة العمر الصحي للإنسان، والتي من شأنها أن تقود حقبة جديدة في القطاع نحو تعاون عالمي أكثر تأثيراً، وسيترجم بخطوات عملية مبتكرة تحفّز ألمع العقول المبدعة في العالم، على إيجاد أفضل الحلول لمواجهة تحديات الشيخوخة غير الصحية.
وناقش الخبراء وصناع القرار في مجال إطالة العمر الصحي، ورؤساء الشركات الصحية في العالم، خلال القمة العالمية، سبل تحفيز البحوث العلمية المتعلقة بإطالة العمر الصحي، وتعزيز الاستثمار والتعاون الدولي في هذا القطاع الناشئ، وبناء شراكات قوية لتبادل المعرفة، وتعزيز الجهود البحثية لإطالة العمر الصحي لدى النساء، والعلوم الصحية، والاعتبارات المجتمعية والأخلاقية في أبحاث الشيخوخة، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا القطاع.
وتأتي القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، في وقت يشهد فيه العالم تحولاً سكانياً سريعاً، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً إلى 2 مليار شخص بحلول العام 2050. كذلك، سيعيش ثلثا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
يذكر أن مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية، منظمة عالمية غير ربحية، تعمل على تعزيز الجهود العالمية العلمية والمجتمعية، لإطالة العمر الصحي للإنسان وفهم الشيخوخة بشكل أفضل. وتسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال إقامة الشراكات وتشجيع الابتكار، والأبحاث، كما تهدف إلى زيادة عدد العلاجات الآمنة للشيخوخة وإتاحتها في السوق، وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لتطوير هذه العلاجات وتعزيز فرص الحصول عليها.