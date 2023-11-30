الإعلان عن تمويل بقيمة 40 مليون دولار لدعم الأبحاث في مجال إطالة العمر الصحي

وأعلنت مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية - خلال أعمال القمة – التي حضرها 2000 مشارك وأكثر من 120 متحدثاً عالمياً في 40 جلسة، عن تقديم منح بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، لتمويل البحوث العلمية المرتبطة بإطالة العمر الصحي للإنسان، منها 21 مليون دولار أمريكي، لعقد شراكة جديدة متعددة السنوات مع معهد "باك" لأبحاث الشيخوخة، لتسريع الاكتشافات المتعلقة بالتدخلات العلاجية الخاصة بالشيخوخة، وتمويل بقيمة 16 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي لأبحاث الشيخوخة، لتوسيع برنامج "الباحث الجديد في مجال بيولوجيا التقدّم بالسّن وعلم الشيخوخة المُقدّمة"، لدعم الباحثين الموهوبين في بداية مسيرتهم المهنية، كما تم الإعلان لتمويل آخر بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، لدعم الباحثين الموهوبين في مجال علم الشيخوخة في المملكة ودول الخليج العربي.