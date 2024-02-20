إعلان الشركات المنافسة على المرحلة الأولى من "توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية"

ويأتي الإعلان عن أسماء الشركات المؤهلة ضمن إطار مبادرة وزارة الطاقة التي أعلنتها في وقتٍ سابق، والهادفة إلى حماية حقوق ومصالح المستهلكين والمرخّص لهم، والارتقاء بجودة الخدمات والمساهمة في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة، ورفع المعايير والمقاييس لأساليب العمل والتقنيات المستخدمة بالأنشطة؛ وتوطين التقنيات في هذا المجال؛ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.