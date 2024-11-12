شراكة استراتيجية بين "المقر" و"كادن" لتطوير منطقة لوجستية متكاملة بالمدينة المنورة على مساحة مليون م2

ويهدف مشروع المدينة اللوجستية (إمداد) إلى إنشاء مركز لوجستي متكامل، يُسهم في تعزيز عمليات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بها؛ ما يجعل المدينة المنورة مركزًا حيويًّا للربط بين مختلف مناطق السعودية، ويعزز دورها كمحور لوجستي مهم. كما يشمل المشروع بنية تحتية متطورة؛ لتلبية احتياجات الشركات المحلية والعالمية التي تتطلع إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمدينة المنورة، وتوسيع نطاق عملياتها.