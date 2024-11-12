شراكة استراتيجية بين "المقر" و"كادن" لتطوير منطقة لوجستية متكاملة بالمدينة المنورة على مساحة مليون م2

وقَّعت شركة المقر للتطوير والتنمية (الذراع الاستثمارية لأمانة منطقة المدينة المنورة) مذكرة تفاهم مع شركة كادن للاستثمار؛ لتطوير مشروع المدينة اللوجستية (إمداد) على مساحة مليون م2.
وجاء توقيع هذه المذكرة خلال فعاليات معرض سيتي سكيب 2024، أحد أكبر التجمعات العقارية الدولية، الذي يشكل منصة لعرض أحدث المشاريع العقارية والمبادرات التنموية؛ وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية الاقتصادية للمدينة المنورة، وتحفيز الاستثمارات في القطاع اللوجستي.
ويهدف مشروع المدينة اللوجستية (إمداد) إلى إنشاء مركز لوجستي متكامل، يُسهم في تعزيز عمليات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بها؛ ما يجعل المدينة المنورة مركزًا حيويًّا للربط بين مختلف مناطق السعودية، ويعزز دورها كمحور لوجستي مهم. كما يشمل المشروع بنية تحتية متطورة؛ لتلبية احتياجات الشركات المحلية والعالمية التي تتطلع إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمدينة المنورة، وتوسيع نطاق عملياتها.
وفي هذا السياق صرَّح ماجد بن محمد الشلهوب، الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية، بأن "توقيع هذه المذكرة يُمثِّل خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا في تطوير مشاريع نوعية، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز مكانة المدينة المنورة كمركز لوجستي رائد".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كادن، المهندس محمد بن عبدالله آل عثمان: "نحن سعداء بالشراكة مع شركة المقر للتطوير والتنمية؛ لتطوير المدينة اللوجستية (إمداد). ويأتي هذا التعاون بعد نجاح شركة كادن في تطوير مشاريع لوجستية ذات بنية تحتية عالية المستوى، تُلبي المعايير العالمية لقادة الصناعة اللوجستية، وتُسهم في نمو وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية".