قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين تهز سوق النفط وتدفع الأسعار للهبوط

وبحسب بيانات "رويترز"، سجّلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بـ16 سنتًا أو 0.26% إلى 60.90 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ15 سنتًا أو 0.26% إلى 57.31 دولارًا، وذلك بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.