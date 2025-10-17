قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين تهز سوق النفط وتدفع الأسعار للهبوط

في تطورات جديدة بأسواق الطاقة العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 3%، وسط ضبابية تحيط بمستقبل الإمدادات، بعد إعلان اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقد قمة لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وبحسب بيانات "رويترز"، سجّلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بـ16 سنتًا أو 0.26% إلى 60.90 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ15 سنتًا أو 0.26% إلى 57.31 دولارًا، وذلك بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.
ويرتبط التراجع جزئيًا بتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى وفرة في المعروض النفطي بحلول عام 2026، إلى جانب الإعلان المفاجئ عن اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين خلال الأسبوعين المقبلين في العاصمة المجرية بودابست.
وتزامن ذلك مع زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، للضغط من أجل دعم عسكري إضافي، يشمل صواريخ "توماهوك" الأميركية، في وقت تضغط فيه واشنطن على الصين والهند لوقف استيراد النفط الروسي.
وقال المحلل في بنك ANZ دانيال هاينز، في مذكرة تحليلية، إن "إعلان القمة المقبلة ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق من تقلص الإمدادات النفطية".
وفي السياق، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.5 مليون برميل لتصل إلى 423.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهي زيادة تجاوزت التوقعات التي بلغت 288 ألف برميل، ما شكّل عامل ضغط إضافي على الأسعار.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض استهلاك المصافي خلال موسم الصيانة الخريفية، فيما كشفت البيانات ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.636 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد على الإطلاق.
وكانت أسعار النفط قد أنهت الجلسة الماضية على تراجع، حيث خسر خام برنت 1.37%، فيما هبط الخام الأمريكي 1.39%، ليصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ الخامس من مايو.