جهات حكومية وشركات وفرص.. حضور مميز للمملكة بالمؤتمر العالمي لريادة الأعمال

كما يشارك في المعرض عدد من رواد الأعمال السعوديين، لتسليط الضوء على مشاريعهم في مختلف القطاعات، ومنها شركة "رأس مال" التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في تقديم الدعم للشركات الناشئة عبر حزمة من الأدوات في إدارة حقوق الملكية ومتابعة جداول حصص الملاك، وقياس أثر الجولات الاستثمارية عليها، إلى جانب شركة "ويكاب" البارزة في مجال التقنيات والبناء؛ التي تسعى لتعزيز فرصها الاستثمارية من خلال التوسع إقليميًّا ودوليًّا.