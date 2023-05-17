مؤشرات "البنك الدولي": المملكة تحقق 80 نقطة من أصل 100 في تمكين المرأة

كما أظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02% بنهاية 2020. ويعزز ذلك دورها القيادي، الذي يسهم في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية، وعلى جميع المستويات الوظيفية، من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها، وتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلُّدها المناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة، ومبادرات تمكين المرأة لدخول سوق العمل، التي تدعم الشمولية والتنوع في سوق العمل، وتسعى إلى خلق بيئة عمل، تُقدر فيها الفروقات بين فئات العاملين بهدف تقليل التفاوت في ظروف وفرص العمل، من خلال التحفيز بأنواعه لتعزيز الصورة الإيجابية عن عمل المرأة في بيئة العمل، ودعم إيجاد بيئة داعمة وشمولية؛ لتسهيل دخول المرأة في سوق العمل.