عن "تيرتل باي".. "البحر الأحمر الدولية" أول شركة عقارية تنال تصنيف "مستدام" الماسي

وأشار إلى أن "مشتل البحر الأحمر" يعد أكبر مشتل للمساحات الطبيعية في المنطقة، حيث تمت زراعة ما يقارب 4 ملايين شجرة وشتلة، وفي شهر يوليو افتتحت شركة "البحر الأحمر الدولية" مشتلًا متطورًا، حيث يقوم الموظفون بزراعة ورعاية شتلات المانغروف لمدة ثمانية أشهر، حتى يصل طولها إلى حوالي 80 سم، وبعد ذلك تتم زراعتها في حدائق مخصصة في جميع أنحاء الوجهة؛ بهدف زراعة 50 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030.