"المدفوعات السعودية" تنال جائزة "أفضل تجربة دفع" في 2023

حصلت "المدفوعات السعودية" على جائزة "أفضل تجربة دفع" ضمن جوائز سيملس للشرق الأوسط للعام 2023م عن خدمة "مدى لمدفوعات قطاع النقل العام"، وهي إحدى الخدمات الحديثة المقدمة من شبكة المدفوعات الوطنية " مدى"، والتي تتيح تجربة دفع سلسة وآمنة في قطاعات النقل العام بالمملكة.
وتم تطوير حلول تقنية تتيح قبول المدفوعات الإلكترونية في قطاع النقل العام لتكون جميع وسائل الدفع من خلال الأجهزة الذكية والبطاقات البلاستيكية عبر خدمة الاتصال القريب المدى (NFC)، متاحة بمرونة عالية وخيارات دفع متعددة لمستخدمي الحافلات، وتسريع عملية الدخول باستخدام بطاقات الدفع اللاتلامسية أو الاجهزة الذكية، مما ينعكس على تحقيق أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الهادف إلى نمو رقمنة المدفوعات.
ويأتي حصول "المدفوعات السعودية" على هذه الجائزة التي تُعد إحدى الجوائز الرائدة في مجال تقنيات الدفع الرقمي في الشرق الأوسط، تأكيدًا لدورها البارز في تطوير وتشغيل وتهيئة منظومة المدفوعات الوطنية، وحرصها على تعزيز التحول الرقمي في قطاع المدفوعات بالمملكة، وذلك من خلال إتاحة أحدث تقنيات المدفوعات الإلكترونية بطريقة سلسة وآمنة وموثوقة.
وتعمل خدمة "مدى لمدفوعات قطاع النقل العام" على رقمنة عملية دفع أجرة النقل العام حيث تمكن الخدمة لجميع حاملي بطاقات مدى من استخدام خدمات النقل العام ودفع قيمة الرحلة باستخدام بطاقة مدى بشكل مباشر، مما يلغي الحاجة للتحصيل النقدي للأجرة والطباعة الورقية للتذاكر، الأمر الذي يوفر أفضل تجربة دفع للعميل. وتستهدف الخدمة المستفيدين من خدمات النقل العام المستمرة في التطور والتوسع بمختلف مناطق المملكة.
يشار إلى أن "المدفوعات السعودية" تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وتعد الركيزة الوطنية للمدفوعات الرقمية في المملكة بتقديمها حلولاً تدعم أنظمة الدفع مثل "مدى"، "سريع"، "سداد" و"إيصال"، بشكل آمن ومستدام.
وتسعى "المدفوعات السعودية" إلى توفير أحدث الحلول لتطوير البنية التحتية لمنظومة المدفوعات، وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف مجالات المدفوعات الرقمية، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية التقنية المبتكرة لتطوير أنظمة مدفوعات متوائمة مع مستهدفات تطوير القطاع المالي في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.