"المدفوعات السعودية" تنال جائزة "أفضل تجربة دفع" في 2023

ويأتي حصول "المدفوعات السعودية" على هذه الجائزة التي تُعد إحدى الجوائز الرائدة في مجال تقنيات الدفع الرقمي في الشرق الأوسط، تأكيدًا لدورها البارز في تطوير وتشغيل وتهيئة منظومة المدفوعات الوطنية، وحرصها على تعزيز التحول الرقمي في قطاع المدفوعات بالمملكة، وذلك من خلال إتاحة أحدث تقنيات المدفوعات الإلكترونية بطريقة سلسة وآمنة وموثوقة.