"الصندوق العقاري" و"الأهلي" يوقّعان اتفاقية "دعمك يساوي قسطك"

وأوضح أن الحل التمويلي يقدم ميزة تنافسية للمستفيدين خلال مراحل البناء التي تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي التملك بقسط يساوي قيمة الدعم، وبحدّ أقصى 400 ريال في حالة الاستفادة من باقة الدعم الفوري غير المستردّ الذي يصل إلى 150 ألف ريال.