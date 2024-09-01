"الصندوق العقاري" و"الأهلي" يوقّعان اتفاقية "دعمك يساوي قسطك"

وقّع صندوقُ التنمية العقارية، اليوم الأحد، اتفاقيةَ شراكة مع البنك الأهلي السعودي؛ بهدف تفعيل الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" على منتج البناء الذاتي والوحدات السكنية تحت الإنشاء، بالإضافة إلى باقة دعم الدفعة المقدمة.
جاء ذلك بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبد الله الحقيل.
وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية لتوفير حلول ومزايا تمويلية تنافسية تسهل رحلة تملك مستفيدي برامج الدعم السكني وفق رغباتهم واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم.
وقّع الاتفاقيةَ من جانب "الصندوق العقاري" الرئيسُ التنفيذي منصور بن ماضي، ومن "الأهلي السعودي" الرئيس التنفيذي طارق السدحان.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: إنّ الاتفاقية تهدف إلى إتاحة الحلّ التمويلي لمستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء؛ بهدف تخفيف التكاليف التمويلية والإيجار على المستفيدين خلال مراحل بناء منازلهم.
وأوضح أن الحل التمويلي يقدم ميزة تنافسية للمستفيدين خلال مراحل البناء التي تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي التملك بقسط يساوي قيمة الدعم، وبحدّ أقصى 400 ريال في حالة الاستفادة من باقة الدعم الفوري غير المستردّ الذي يصل إلى 150 ألف ريال.
وأشار "ابن ماضي" إلى أن الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" يأتي امتدادًا لدور الصندوق في إيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية التي تواجه المستفيدين ومعالجتها؛ لتسهيل رحلة تملكهم بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجاتهم الفعلية للسكن الملائم؛ تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" لمستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بالإضافة إلى باقة دعم الدفعة المقدمة التي تقدم دفعة فورية غير مستردّة تصل إلى 150 ألف ريال، ومزايا وحلول تمويلية إضافية لتملك المستفيدين للسكن الملائم.