أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مدفوعة باحتمالات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين، الأربعاء، مدفوعة بزيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض معدلات الفائدة في سبتمبر، بعدما أشارت بيانات أمريكية صدرت في الفترة الأخيرة إلى تباطؤ سوق العمل.
وفي التفاصيل، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2357.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:08 بتوقيت غرينتش.
وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة مسجلة عند التسوية 2369.40 دولار للأونصة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية المقدمة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، كما ارتفع عدد المسجلين على قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام بنهاية يونيو بما يتوافق مع التباطؤ التدريجي في سوق العمل.
وانخفض مؤشر لنشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات في يونيو مع تراجع حاد في الطلبيات مما قد يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخم بنهاية الربع الثاني من العام.
وبعد صدور البيانات الأمريكية، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
ووفقًا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق الآن بنسبة 68 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر وأن يخفضها مرة أخرى في ديسمبر.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو حزيران أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن "ضغوط الأسعار تتضاءل"، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الاتجاه لخفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 30.51 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 999.12 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1020.98 دولار للأونصة.