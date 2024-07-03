أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مدفوعة باحتمالات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين، الأربعاء، مدفوعة بزيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض معدلات الفائدة في سبتمبر، بعدما أشارت بيانات أمريكية صدرت في الفترة الأخيرة إلى تباطؤ سوق العمل.