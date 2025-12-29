ملتقى الأعمال السعودي التونسي يفتح آفاق الشراكة ويعزز التكامل في الصناعة والطاقة

وتناول الملتقى سبل تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في قطاعات ذات أولوية، من أبرزها الصناعة، والزراعة والصناعات الغذائية، والطاقة، والاستدامة، وتكامل سلاسل الإمداد، مع التركيز على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين.