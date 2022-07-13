صندوق النقد يتوقع مزيدًا من التدهور بالاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا

وتفصيلاً، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مدونة نشرتها قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام المصارف المركزية في بالي نهاية هذا الأسبوع أن صندوق النقد الدولي "يتوقع مزيدًا من التدهور في النمو العالمي في 2022 و2023"، وفقًا لما نقلته "فرانس برس".