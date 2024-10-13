مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12069.21 نقطة بتداولات بلغت 5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم بارتفاع قدره 74.99 نقطة، ليصل إلى مستوى 12069.21 نقطة، في حين بلغت قيمة التداولات نحو 5 مليارات ريال. وشهدت السوق تداول 690 مليون سهم، حيث ارتفعت أسهم 189 شركة، بينما تراجعت أسهم 35 شركة.
وكانت شركات سينومي ريتيل، التطويرية الغذائية، باتك، رعاية، وأميانتيت من بين الأكثر ارتفاعًا، بينما سجلت شركات الباحة، الماجد للعود، أنعام القابضة، العمران، وسدكو كابيتال ريت أعلى نسب انخفاض. تراوحت نسب التغير في الأسهم بين 9.98% ارتفاعًا و9.52% انخفاضًا.
وفيما يخص النشاط، كانت أسهم شركات الباحة، شمس، أنعام القابضة، باتك، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، بينما تصدرت شركات الماجد للعود، أكوا باور، معادن، الراجحي، وأرامكو السعودية قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
أما مؤشر السوق الموازية (نمو)، فقد أغلق على ارتفاع ملحوظ بزيادة قدرها 600.43 نقطة، ليصل إلى مستوى 25123.38 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 57 مليون ريال، وحجم تداول بلغ 4 ملايين سهم.