مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12069.21 نقطة بتداولات بلغت 5 مليارات ريال

وفيما يخص النشاط، كانت أسهم شركات الباحة، شمس، أنعام القابضة، باتك، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، بينما تصدرت شركات الماجد للعود، أكوا باور، معادن، الراجحي، وأرامكو السعودية قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.