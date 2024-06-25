برنامج صكوك المملكة المحلية يستقطب 4.4 مليارات ريال في طرح يونيو 2024م

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.6 مليار ريال سعودي (مليارًا وستمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 53 مليون ريال سعودي (ثلاثةً وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.761 مليار (مليارين وسبعمئة وواحدًا وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي