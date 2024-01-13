توقيع مذكرات تفاهم وإصدار 33 رخصة كشف جديدة وأول منافسة حزام تعديني

كما وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار مع شركة جيانغشي للنحاس المحدودة؛ مذكرات تفاهم للتعاون في تقييم واستكشاف الفرص الاستثمارية في سلسلة قيمة النحاس في المملكة، التي تغطي المراحل الأولية والوسطى والنهائية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة واحة الابتكار التعدينية بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة معادن.