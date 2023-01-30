"أرامكو ديجيتال".. "أرامكو السعودية" تخطط لاستثمار 1.9 مليار دولار في المجال الرقمي

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، إطلاق "أرامكو ديجيتال" لدفع الابتكار الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي بالمملكة عبر الشراكات والمشاريع لتعزيز مكانة الشركة في قطاع الطاقة.
وأوضح رئيس الشركة أمين الناصر؛ أن أرامكو تخطط لاستثمار 1.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في المجال الرقمي، واصفاً ذلك بأنه أكبر استثمارات الشركة في هذا المجال حتى الآن.
وأشار الناصر؛ وفق "إخبارية العربية"، إلى أن الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمته تريليون دولار لأول مرة.